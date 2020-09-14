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Яремчук, Безус и Пластун - в заявке Гента на матч ЛЧ с Рапидом

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Роман возвращается в основу?

Яремчук, Безус и Пластун - в заявке Гента на матч ЛЧ с Рапидом
Новина українською

Бельгийский "Гент" огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида", который состоится во вторник 15 сентября.

В состав команды вошли и все три украинца "Гента" - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее ни один из этой тройки не сыграл в матче чемпионата с "Эйпеном" (1:2) – Безус и Пластун весь матч просидели в запасе, а Яремчук и вовсе не попал в заявку.

Также отметим, что перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Болони, с которым в последнее время конфликтовал Яремчук.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Рапид (Вена) Гент
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