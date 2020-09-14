Яремчук, Безус и Пластун - в заявке Гента на матч ЛЧ с Рапидом
Роман возвращается в основу?
Бельгийский "Гент" огласил заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида", который состоится во вторник 15 сентября.
В состав команды вошли и все три украинца "Гента" - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Ранее ни один из этой тройки не сыграл в матче чемпионата с "Эйпеном" (1:2) – Безус и Пластун весь матч просидели в запасе, а Яремчук и вовсе не попал в заявку.
Также отметим, что перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб
???? Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen ????⚪️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB— KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020