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Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЧ с Рапидом

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Безус и Пластун остались в запасе

Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЧ с Рапидом
Новина українською

Сегодня, 15 сентября, бельгийский "Гент" сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида".

В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард роман Яремчук. А вот Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Ранее ни один из этой тройки не сыграл в матче чемпионата с "Эйпеном" (1:2) – Безус и Пластун весь матч просидели в запасе, а Яремчук и вовсе не попал в заявку.

Также отметим, что перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Болони, с которым в последнее время конфликтовал Яремчук.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Рапид (Вена) Гент
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