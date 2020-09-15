Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЧ с Рапидом

Сегодня, 15 сентября, бельгийский "Гент" сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида".

В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард роман Яремчук. А вот Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Ранее ни один из этой тройки не сыграл в матче чемпионата с "Эйпеном" (1:2) – Безус и Пластун весь матч просидели в запасе, а Яремчук и вовсе не попал в заявку.