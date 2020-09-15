Яремчук выйдет в старте Гента на матч ЛЧ с Рапидом
Безус и Пластун остались в запасе
Сегодня, 15 сентября, бельгийский "Гент" сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида".
В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард роман Яремчук. А вот Роман Безус и Игорь Пластун остались в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 21:30.
Ранее ни один из этой тройки не сыграл в матче чемпионата с "Эйпеном" (1:2) – Безус и Пластун весь матч просидели в запасе, а Яремчук и вовсе не попал в заявку.
Также отметим, что перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб
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