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  4. Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч 1/32 финала Кубка Англии против Чарльтона
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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч 1/32 финала Кубка Англии против Чарльтона

Наши за границей
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Первое появление украинца в основе в нынешнем сезоне

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч 1/32 финала Кубка Англии против Чарльтона
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 1/32 финала Кубка лиги против "Чарльтона".

Поединок начнется в 21:30.

Напомним, что в первом туре АПЛ украинец вышел на замену во втором тайме в матче против "Ньюкасла" (0:2).

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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