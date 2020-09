Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч 1/32 финала Кубка Англии против Чарльтона

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 1/32 финала Кубка лиги против "Чарльтона".

Поединок начнется в 21:30.



Напомним, что в первом туре АПЛ украинец вышел на замену во втором тайме в матче против "Ньюкасла" (0:2).

Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton...#WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi