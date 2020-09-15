Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч 1/32 финала Кубка Англии против Чарльтона
Первое появление украинца в основе в нынешнем сезоне
Украинский вингер "
Поединок начнется в 21:30.
Напомним, что в первом туре АПЛ украинец вышел на замену во втором тайме в
Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton...#WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi— West Ham United (@WestHam) September 15, 2020
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