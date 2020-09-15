Ярмоленко отдал ассист в матче Кубка английской лиги. ВИДЕО
Вест Хэм уверенно переигрывает Чарльтон
Во вторник 15 сентября в Англии был сыгран ряд матчей 1/32 финала Кубка лиги, в одном из которых Вест Хэм принимал Чарльтон.
В составе хозяев
Отметим, что к перерыву счет в матче 2:0 в пользу молотобойцев.
Haller 1-0 pic.twitter.com/Y9YbYbTeaT— James Robinson (@Jcallum1982) September 15, 2020
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
15.09.2020 в 22:53
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