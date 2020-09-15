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Ярмоленко отдал ассист в матче Кубка английской лиги. ВИДЕО

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(4 голосов)

Вест Хэм уверенно переигрывает Чарльтон

Ярмоленко отдал ассист в матче Кубка английской лиги. ВИДЕО
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Во вторник 15 сентября в Англии был сыгран ряд матчей 1/32 финала Кубка лиги, в одном из которых Вест Хэм принимал Чарльтон.

В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко и отличился результативным действием уже в первом тайме – на 22-й минуте украинец отдал голевой пас на Халлера, который открыл счет в матче.

Отметим, что к перерыву счет в матче 2:0 в пользу молотобойцев.

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В статье: Андрей Ярмоленко Чарльтон (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
15.09.2020 в 22:53
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