Ярмоленко отдал ассист в матче Кубка английской лиги. ВИДЕО

Во вторник 15 сентября в Англии был сыгран ряд матчей 1/32 финала Кубка лиги, в одном из которых Вест Хэм принимал Чарльтон.

В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко и отличился результативным действием уже в первом тайме – на 22-й минуте украинец отдал голевой пас на Халлера, который открыл счет в матче.

Отметим, что к перерыву счет в матче 2:0 в пользу молотобойцев.