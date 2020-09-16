Очень возможный трансфер. Скаут из Италии называет два клуба, куда может перейти Яремчук

Скаут-украинец Алекс Великих, который работает в итальянском футболе, высказался о будущем клубе нападающего сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.

Считаю трансфер Яремчука в Серию А очень вероятным. У него здесь хорошая пресса. Год назад Роман был интересный "Роме" и "Лацио".

Но сейчас возможны и другие варианты. В Италии как раз началась решающая неделя по переходу "нападающих-столбов". Яремчук является именно таким и хорошо подходит кальчо по стилю игры.

Напомним, что накануне Роман выразил желание покинуть Гент.