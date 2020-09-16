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Очень возможный трансфер. Скаут из Италии называет два клуба, куда может перейти Яремчук

Наши за границей
(3 голосов)

Могут быть варианты кроме "Ромы" и "Лацио"

Очень возможный трансфер. Скаут из Италии называет два клуба, куда может перейти Яремчук
Новина українською

Скаут-украинец Алекс Великих, который работает в итальянском футболе, высказался о будущем клубе нападающего сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.

Считаю трансфер Яремчука в Серию А очень вероятным. У него здесь хорошая пресса. Год назад Роман был интересный "Роме" и "Лацио".

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Но сейчас возможны и другие варианты. В Италии как раз началась решающая неделя по переходу "нападающих-столбов". Яремчук является именно таким и хорошо подходит кальчо по стилю игры.

Напомним, что накануне Роман выразил желание покинуть Гент.

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В статье: Роман Яремчук
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
16.09.2020 в 12:09
Так потихеньку з подачі Шеви вся збірна України в Серію А перейде
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 12:14
С подачи шевы? Серьёзно?
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