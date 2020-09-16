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Мякушко покинул испанский Алькоркон

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Ищет новый клуб

Мякушко покинул испанский Алькоркон
Новина українською

Украинский вингер 27-летний Сергей Мякушко получил статус свободного агента и находится в поисках нового клуба.

Еще 4 августа Мякушку пришлось уйти из клуба "Алькоркон" из-за сокращения зарплат в испанской Сегунде, сообщил тележурналист Андрей Малиновский.

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За "Алькоркон" Сергей выступал с июля прошлого года. В сезоне 2019/2020 провел 17 матчей.

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В статье: Сергей Мякушко Чемпионат Испании Алькоркон свободный агент
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