Мякушко покинул испанский Алькоркон
Ищет новый клуб
Украинский вингер 27-летний Сергей Мякушко получил статус свободного агента и находится в поисках нового клуба.
Еще 4 августа Мякушку пришлось уйти из клуба "Алькоркон" из-за сокращения зарплат в испанской Сегунде, сообщил тележурналист Андрей Малиновский.
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За "Алькоркон" Сергей выступал с июля прошлого года. В сезоне 2019/2020 провел 17 матчей.
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Источник:Футбольний формат
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