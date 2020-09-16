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  4. Хачериди попросил замену в матче с Маккаби. Тренеру Бреста это не понравилось
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Хачериди попросил замену в матче с Маккаби. Тренеру Бреста это не понравилось

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(1 голосов)

Защитник повредил шею

Хачериди попросил замену в матче с Маккаби. Тренеру Бреста это не понравилось
Новина українською

Украинский защитник бресткого Динамо, который вышел в стартовом составе в матче квалификации Лиги чемпионов против Маккаби (Тель-Авив), получил травму во втором тайме данного матча.

Украинец неудачно подвернул шею в одном из верховых единоборств и попросил замену на 60-й минуте матча. Интересно, что тренеру брестчан Сергею Ковальчуку не понравилась реакция игрока на повреждение, однако он через пару минут все-таки сделал замену.

Отметим, что в стартовом составе гостей также вышел и Артем Милевский, а Александр Нойок не попал в заявку из-за травмы.

Ну и также отметим, что 75-й минуте Маккаби выигрывает со счётом 1:0.

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В статье: Евгений Хачериди Сергей Ковальчук Маккаби (Тель-Авив) Динамо (Брест)
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