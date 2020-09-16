Хачериди попросил замену в матче с Маккаби. Тренеру Бреста это не понравилось
Защитник повредил шею
Украинский защитник бресткого Динамо, который вышел в стартовом составе в матче квалификации
Украинец неудачно подвернул шею в одном из верховых единоборств и попросил замену на 60-й минуте матча. Интересно, что тренеру брестчан Сергею Ковальчуку не понравилась реакция игрока на повреждение, однако он через пару минут все-таки сделал замену.
Отметим, что в стартовом составе гостей также вышел и Артем Милевский, а Александр Нойок не попал в заявку из-за травмы.
Ну и также отметим, что 75-й минуте Маккаби выигрывает со счётом 1:0.
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