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Шахов на правах свободного агента перейдет в АЕК - источник

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Хавбек уже договорился о расторжении контракта с Лечче

Шахов на правах свободного агента перейдет в АЕК - источник
Новина українською

Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов в ближайшее время станет игроком грецкого АЕКа.

Как сообщает итальянский журналист Николо Шира, Евгений уже договорился с итальянским клубом о досрочном расторжении контракта и переберется в Грецию на правах свободного агента.

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Контракт украинца с АЕКом будет рассчитан на два года.

Напомним, что полузащитник перешел в "Лечче" год назад из греческого ПАОКа. В прошлом сезоне, по итогам которого "Лечче" вылетел из Серии А, Шахов сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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В статье: АЕК (Афины) Лечче Андрей Шахов
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