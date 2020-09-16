Шахов на правах свободного агента перейдет в АЕК - источник

Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов в ближайшее время станет игроком грецкого АЕКа.

Как сообщает итальянский журналист Николо Шира, Евгений уже договорился с итальянским клубом о досрочном расторжении контракта и переберется в Грецию на правах свободного агента.

Контракт украинца с АЕКом будет рассчитан на два года.

Напомним, что полузащитник перешел в "Лечче" год назад из греческого ПАОКа. В прошлом сезоне, по итогам которого "Лечче" вылетел из Серии А, Шахов сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.