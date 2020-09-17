Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Когда-то мы критиковали Андрея Шевченко за то, что свою тренерскую карьеру он начал не с низов, как должно было бы быть в идеале, а сразу с вершины, которая покоряется далеко не всем опытным и заслуженным специалистам. Реброва за это не критикуют, хотя, по сути, он тоже не начинал тренировать с любительского уровня или хотя бы со Второй лиги. Первым серьезным опытом Сергея Станиславовича стало киевское "Динамо", работу в котором можно сравнить с кипением в чугунном котле.

Естественно, что во время той каденции не обходилось без критики. Сергея Реброва не раз называли не самостоятельным руководителем киевского "Динамо", а дополнением к Раулю Рианчо. Некоторым не нравилась его принципиальная позиция относительно тех или иных футболистов (конфликт с Хачериди, игнорирование некоторых легионеров), а кто-то и вовсе умалял цену двух чемпионств, объясняя их не заслугой тренера, а проблемами в расположении конкурента. И терпение лопнуло. Сергей Ребров плюнул и принял вызов, на который решился бы не каждый тренер, попробовавший вкус чемпионства в стране из топ-10 в Таблице коэффициентов и игравший в плей-офф Лиги чемпионов. Ребров перебрался в более слабый и неприметный чемпионат, где и показал, что самое важное в тренерской работе – талант и способности, а не ассистенты, президент клуба или список игроков.

Уже много сказано о его заслугах в "Ференцвароше". Много пишут и говорят о том, какой футбольный оазис Сергей Ребров создал в клубе, который ранее декларировал только голые амбиции без фундамента для результатов. Отмечают его высокую образованность, хороший уровень владения английским, нормальные человеческие отношения с футболистами-подопечными, с работодателями и прессой. Но каждый раз Реброву удается удивлять по-новому. Текущий сезон еще только набирает обороты, а Сергей Ребров уже добился успеха, который будет служить ему очередной визитной карточкой при дальнейшем трудоустройстве.

"Ребров, Ребров". Фанаты Ференцвароша скандировали фамилию тренера у стадиона после успеха в ЛЧ

Выступления "Ференцвароша" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21 – что-то по футбольному романтическое. Конечно, кампания еще не завершена, но даже неудача в противостоянии с "Мольде" в рамках плей-офф не перечеркнет того, что уже есть. "Фради", не избалованы выступлениями в еврокубках, второй раз подряд сыграют в группе Лиги Европы – это как минимум. Но остается шанс на второе в истории и первое за последние 25 лет выступление в группе Лиги чемпионов. И уже точно известно, что впервые в своей новейшей истории "Ференцварош" проведет два подряд сезона в групповом этапе еврокубков. Последний раз такое случалось тогда, когда еще в футбольном мире существовали такие турниры как Кубок обладателей кубков и Кубок Митропы.

Уникальная история, уникальная. Болельщикам киевского "Динамо" было боязно (до сих пор так и есть) за свою команду перед квалификацией, которая состоит только из двух раундов, на каждом из которых "Динамо" благодаря высокому рейтингу – сеяное (следовательно, получает менее статусного соперника). У "Ференцвароша" же Сергея Реброва таких раундов четыре. И только при жеребьевке одного из них венгры были в посеве. Да, "Мольде" как соперник в раунде плей-офф – из низкорейтинговых, но сыграть с ним, а не с условными "Олимпиакосом" или "Зальцбургом", представилась возможность благодаря победе над загребским "Динамо". Между прочим – лидером посева в третьем раунде отбора чемпионского сектора.

С лидером посева шотландским "Селтиком" Ребров бился и во втором раунде квалификации. Поэтому не стоит упрекать венгров за не слишком приятную для глаз игру – против сильнее тебя соперников редко кто действует с открытым забралом. Не повезло "Ференцварошу" с жеребьевкой и первого раунда квалификации, где команда Реброва была среди сеяных – доставшийся соперник (шведский "Юргорден") был со вторым самым высоким рейтингом среди всех возможных (после эстонской "Фолы"). Но Ребров в этой кампании как никто другой искусно разрушал сетку посевов и котировок.

Эта история продолжается и после противостояния с "Мольде" она не завершится. Разве что приобретет еще один оттенок.

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