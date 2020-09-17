Болонья проявляет интерес к Яремчуку

Итальянская " Болонья " заинтересовалась украинским форвардом "Гента" Романом Яремчуком, сообщает Футбол 24.

Команда подыскивает забивного форварда и рассматривает вариант аренды Яремчука с правом выкупа. Данный интерес активизировал конфликт Яремчука с клубом.

Впрочем, пока что "Гент" не планирует расставаться с Романом, и многое будет зависеть от того, пробьются ли бельгийцы в группу Лиги чемпионов. Также бельгийский клуб ожидает, что в следующем году цена на игрока, который сыграет на Евро, должна значительно вырасти.

Кроме "Болоньи", по информации источника, тема Яремчука снова всплыла в "Роме", где под вопросом будущее Джеко.

Напомним, что Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года, куда перебрался с "Динамо". В этом сезоне украинец провел уже 5 матчей в футболке бельгийского клуба, отметился одним голом и одним ассистом. Контракт игрока с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.