Малиновский отметился голом в спарринге с Комо. Видео
"Аталанта" разгромила соперника со счетом 5:1
Руслан Малиновский отметился голом в товарищеском матче "Аталанты" против "Комо" (5:1).
Украинец завершил контратаку "бергамасков", в одно касание переправив мяч в сетку после заброса от Папу Гомеса. Руслан забил третий гол в игре.
Еще по два гола на свой счет записали Луис Муриэль и Рафаэль Толой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...