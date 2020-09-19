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Малиновский отметился голом в спарринге с Комо. Видео

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"Аталанта" разгромила соперника со счетом 5:1

Малиновский отметился голом в спарринге с Комо. Видео
Новина українською

Руслан Малиновский отметился голом в товарищеском матче "Аталанты" против "Комо" (5:1).

Украинец завершил контратаку "бергамасков", в одно касание переправив мяч в сетку после заброса от Папу Гомеса. Руслан забил третий гол в игре.

Еще по два гола на свой счет записали Луис Муриэль и Рафаэль Толой.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Комо (Италия)
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