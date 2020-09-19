Официально: Шахов стал одноклубником Чигринского
Евгений подписал контракт с греческим АЕКом
Официальный сайт ФК АЕК сообщил, что клуб подписал контракт с Евгением Шаховым.
Украинский хавбек подписал контракт с греческой командой на два года, с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлой кампании 29-летний Шахов выступал за итальянский "Лечче". В Серии А сезона 2019/20 Евгений провел 24 матча, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
С 2016 по 2019 год украинец уже играл в чемпионате Греции - за ПАОК.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:AEK FC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...