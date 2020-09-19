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Официально: Шахов стал одноклубником Чигринского

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Евгений подписал контракт с греческим АЕКом

Официально: Шахов стал одноклубником Чигринского
Новина українською

Официальный сайт ФК АЕК сообщил, что клуб подписал контракт с Евгением Шаховым.

Украинский хавбек подписал контракт с греческой командой на два года, с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлой кампании 29-летний Шахов выступал за итальянский "Лечче". В Серии А сезона 2019/20 Евгений провел 24 матча, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

С 2016 по 2019 год украинец уже играл в чемпионате Греции - за ПАОК.

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Источник:
AEK FC
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