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Зубков забил первый гол в сезоне. Ференцварош разгромно победил

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(1 голосов)

Команда Сергея Реброва победила "Рацкеве" со счетом 6:1

Зубков забил первый гол в сезоне. Ференцварош разгромно победил
Новина українською

В рамках 1/64 Кубка Венгрии "Ференцварош" в гостях разгромил "Рацкеве" со счетом 6:1.

Один из голов команды Сергея Реброва забил атакующий полузащитник Алексадр Зубков - украинец провел на поле весь поединок и записал на свой счет 4-й забитый мяч гостей.

Этот гол стал для 24-летнего Зубкова первым в текущей кампании. Начало сезона Александр пропускал из-за травмы.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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ts0y (Чернигов)
19.09.2020 в 18:14
Чемпион начинает с 1\64 и некричит что игор много, что с 1-4 нужно начинать.
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