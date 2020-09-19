Зубков забил первый гол в сезоне. Ференцварош разгромно победил

В рамках 1/64 Кубка Венгрии "Ференцварош" в гостях разгромил "Рацкеве" со счетом 6:1.

Один из голов команды Сергея Реброва забил атакующий полузащитник Алексадр Зубков - украинец провел на поле весь поединок и записал на свой счет 4-й забитый мяч гостей.

Этот гол стал для 24-летнего Зубкова первым в текущей кампании. Начало сезона Александр пропускал из-за травмы.