Зубков забил первый гол в сезоне. Ференцварош разгромно победил
Команда Сергея Реброва победила "Рацкеве" со счетом 6:1
В рамках 1/64 Кубка Венгрии "Ференцварош" в гостях разгромил "Рацкеве" со счетом 6:1.
Один из голов команды Сергея Реброва забил атакующий полузащитник Алексадр Зубков - украинец провел на поле весь поединок и записал на свой счет 4-й забитый мяч гостей.
Этот гол стал для 24-летнего Зубкова первым в текущей кампании. Начало сезона Александр пропускал из-за травмы.
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ts0y (Чернигов)
19.09.2020 в 18:14
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