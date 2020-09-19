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Лунин и Эдегор попали в заявку Реала на первый тур Ла Лиги

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В первом туре "сливочные" сыграют на выезде в Сан-Себастьяне

Лунин и Эдегор попали в заявку Реала на первый тур Ла Лиги
Новина українською

Завтра, 20-го сентября в рамках первого тура чемпионата Испании сезона 2020/21 мадридский "Реал" на выезде сыграет против "Реал Сосьедад".

В заявку "сливочных" на этот поединок главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан включил украинского голкипера Андрея Лунина и норвежского атакующего полузащитника Мартина Эдегора.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Ла Лига Мартин Эдегор Андрей Лунин
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