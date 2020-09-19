Лунин и Эдегор попали в заявку Реала на первый тур Ла Лиги
В первом туре "сливочные" сыграют на выезде в Сан-Себастьяне
Завтра, 20-го сентября в рамках первого тура чемпионата Испании сезона 2020/21 мадридский "Реал" на выезде сыграет против "Реал Сосьедад".
В заявку "сливочных" на этот поединок главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан включил украинского голкипера Андрея Лунина и норвежского атакующего полузащитника Мартина Эдегора.
???? Estos son los 22 jugadores convocados para el encuentro ???? @RealSociedad. @CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/wngpbZmQfG— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) September 19, 2020
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