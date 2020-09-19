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Яремчук не реализовал пенальти, но Гент минимально победил

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Рома также в концовке забил из офсайда

Яремчук не реализовал пенальти, но Гент минимально победил
Новина українською

В матче 6-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде минимально победил "Мускрон" со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч в этом поединке забил полузащитник гостей Никлас Дорш на 14-й минуте.

Голом отметится также мог украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук, но игрок сборной Украины не реализовал пенальти на 31-й минуте матча - голкипер "Мускрона" Эвре Коффи отразил удар нашего соотечественника.

А в концовке 24-летний Яремчук все-таки забил, но арбитр встречи отменил взятие ворота из-за положения "вне игры".

6-й тур чемпионата Бельгии

19 сентября, 19.30, "Ле Каннонье"

"Мускрон" - "Гент" 0:1

Гол: 14 Дорш.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Мускрон
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