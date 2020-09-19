Яремчук не реализовал пенальти, но Гент минимально победил
Рома также в концовке забил из офсайда
В матче 6-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде минимально победил "Мускрон" со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч в этом поединке забил полузащитник гостей Никлас Дорш на 14-й минуте.
Голом отметится также мог украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук, но игрок сборной Украины не реализовал пенальти на 31-й минуте матча - голкипер "Мускрона" Эвре Коффи отразил удар нашего соотечественника.
А в концовке 24-летний Яремчук все-таки забил, но арбитр встречи отменил взятие ворота из-за положения "вне игры".
6-й тур чемпионата Бельгии
19 сентября, 19.30, "Ле Каннонье"
"Мускрон" - "Гент" 0:1
Гол: 14 Дорш.
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