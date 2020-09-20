Михайличенко помог Андерлехту добыть первую выездную победу в сезоне

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко помог своей команде добыть выездную победу в матче против "Васланд-Беверена" (2:4) в рамках очередного туру чемпионата Бельгии.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю игру, результативными действиями не отличался.

"Андерлехт" после шести туров идет на третьей позиции с 12 очками в активе.

Васланд-Беверен — Андерлехт — 2:4

Голы: Сула, 65, Хейманс, 89 — Требель, 3, Доку, 18, Версарен, 55, Нмеча, 59 (пен.)

На 45-й минуте Нмеча не реализовал пенальти (мимо)