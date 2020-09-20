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Шахов – о переходе в АЕК: Скучал по греческому футболу

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Евгений вернулся в Грецию

Шахов – о переходе в АЕК: Скучал по греческому футболу
Новина українською

Евгений Шахов прокомментировал переход в "АЕК".

"У меня только положительные эмоции по поводу перехода. Я знаю, что АЕК – отличная греческая команда, поэтому очень рад быть здесь. Я играл в Греции три года и знаю, какой здесь футбол.

Могу сказать, что мне не хватало тех эмоций, которые есть в греческом футболе. Это была одна из причин, по которой я хотел вернуться в Грецию и поставить перед собой новый вызов.

Я считаю, что у этого клуба и команды есть большой потенциал, есть большие возможности для совершенствования. Самое главное – это выигрывать трофеи. Нужно побеждать в каждой игре и добиваться лучших результатов", – сказал Шахов пресс-службе клуба.

Шахов подписал с АЕКом контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

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В статье: Евгений Шахов АЕК (Афины)
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