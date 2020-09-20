Шахтер Григорчука проиграл на выезде и отдал первое место БАТЭ

В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" Солигорск на выезде минимально проиграл "Славии" Мозырь. Команда Романа Григорчука потерпела поражение со счетом 0:1. Таким образом, украинский специалист впервые проиграл у руля "горняков".

Из-за этого поражения "Шахтер" упал на вторую строчку турнирной таблицы и отпустил БАТЭ вперед - у команд разница три очка.

В прошлом туре Григорчук одержал разгромную победу над "Витебском" со счетом 5:0.

24-й тур чемпионата Беларуси

"Славия" - "Шахтер" 1:0

Гол: 81 Тлупов.

"Славия": Барановский, Малькевич, Недашковский, Потапов, Шевченко, Котляров (Жук, 90), Чухлей (Тлупов, 64), Костров, Нарх, Барсуков, Теттех (Мельников, 76).

"Шахтер": Гутор, Бегунов, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Иванович (Подстрелов, 46), Корзун (Архипов, 71), Кендыш, Сзоке, Яхшибоев, Баланович.

Предупреждения: Бегунов (28), Хадаркевич (33), Малькевич (70), Яхшибоев (88).