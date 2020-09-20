Малиновский заинтересовал Лидс Марсело Бьелсы
Трансфер обойдется английскому клубу в 20 млн фунтов
Авторитетное английское издание The Telegraph сообщает, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Лидс".
Источник информирует, что английскому клубу не удалось подписать 26-летнего хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля и "Лидс" переключил свое внимание на кандидатуру игрока национальной сборной Украины.
В трансфере 27-летнего украинца лично заинтересован главный тренер новичка АПЛ Марсело Бьелса - аргентинский наставник видит в Руслане замену 35-летнему испанцу Пабло Эрнандесу.
Переход Малиновского оценивается в 20 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 44 матчах за "Аталанту", в которых забил 9 голов.