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Малиновский заинтересовал Лидс Марсело Бьелсы

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(3 голосов)

Трансфер обойдется английскому клубу в 20 млн фунтов

Малиновский заинтересовал Лидс Марсело Бьелсы
Новина українською

Авторитетное английское издание The Telegraph сообщает, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Лидс".

Источник информирует, что английскому клубу не удалось подписать 26-летнего хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля и "Лидс" переключил свое внимание на кандидатуру игрока национальной сборной Украины.

В трансфере 27-летнего украинца лично заинтересован главный тренер новичка АПЛ Марсело Бьелса - аргентинский наставник видит в Руслане замену 35-летнему испанцу Пабло Эрнандесу.

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Переход Малиновского оценивается в 20 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 44 матчах за "Аталанту", в которых забил 9 голов.

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В статье: Марсело Бьелса Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лидс
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Источник:
The Telegraph
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
20.09.2020 в 23:51
Как иметь - так королеву, как украсть - так миллион. Оно Руслану надо? Где Лидс, а где Аталанта.
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