У Филиппова были предложения из Испании и Португалии

Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который продолжит карьеру в бельгийском "Сент-Труйдене", был на радаре и других европейских клубов.

У игрока также были предложения от испанского "Леганеса" и португальского "Риу Аве".

Но сам футболист предпочел перебраться в чемпионат Бельгии.

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Сообщалось, что Филиппов подпишет с "Сент-Труйденом" контракт на 3 года. Официально о подписании контракта объявят в ближайшее время.