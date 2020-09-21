У Филиппова были предложения из Испании и Португалии
Но игрок выбрал Бельгию
Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который продолжит карьеру в бельгийском "Сент-Труйдене", был на радаре и других европейских клубов.
У игрока также были предложения от испанского "Леганеса" и португальского "Риу Аве".
Но сам футболист предпочел перебраться в чемпионат Бельгии.
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Сообщалось, что Филиппов подпишет с "Сент-Труйденом" контракт на 3 года. Официально о подписании контракта объявят в ближайшее время.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (4)
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Impressed (Украина)
21.09.2020 в 19:25
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Dimka26 (Чернигов)
21.09.2020 в 19:14
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storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 19:03
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Джим Слэйд (Харьков)
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