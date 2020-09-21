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У Филиппова были предложения из Испании и Португалии

Наши за границей
(1 голосов)

Но игрок выбрал Бельгию

У Филиппова были предложения из Испании и Португалии
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который продолжит карьеру в бельгийском "Сент-Труйдене", был на радаре и других европейских клубов.

У игрока также были предложения от испанского "Леганеса" и португальского "Риу Аве".

Но сам футболист предпочел перебраться в чемпионат Бельгии.

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Сообщалось, что Филиппов подпишет с "Сент-Труйденом" контракт на 3 года. Официально о подписании контракта объявят в ближайшее время.

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В статье: Десна (Чернигов) Риу Аве (Вила-ду-Конди) Александр Филиппов Леганес Сент-Трюйден
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Impressed (Украина)
21.09.2020 в 19:25
все же прекрасен наш рынок для бельгийцев. особенно приятно бельгийцам работать с НЕ дк и шд
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Dimka26 (Чернигов)
21.09.2020 в 19:14
выбрал, потому что там украинцы играют. Его право. Хотя португальский чемп можно было рискнуть. Он все-таки сильнее.
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0
-1
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 19:03
Правильный, честный выбор.
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Джим Слэйд (Харьков)
21.09.2020 в 19:03
Сент-Трюйден - однозначно лучший вариант.
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