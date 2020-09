Зинченко не попал в заявку Сити на матч АПЛ с Вулверхэмптоном

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграет в выездном матче 2-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Украинец остался вне заявки на поединок.

Отметим, что матч начнется в 22:15.

Напомним, что это первый матч горожан в сезоне – матч 1-го тура против Астон Виллы был перенесен из-за участия Сити в финальной пульке ЛЧ прошлого сезона.

Your first City team of the 20/21 @premierleague season!



XI: Ederson, Walker, Stones, Ake, Mendy, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus



Subs: Steffen, Torres, Mahrez, Otamendi, Delap, Doyle, Bernabe



⚽️ @haysworldwide

???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Q4Qupdu0BR