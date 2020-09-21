  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко получил мышечную травму на тренировке
В тренде

Зинченко получил мышечную травму на тренировке

Наши за границей
(1 голосов)

И из-за этого пропускает матч с Вулвз

Зинченко получил мышечную травму на тренировке
Новина українською

Стала известна причина, из-за которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Как сообщает официальный сайт "горожан", украинец получил мышечную травму на тренировке.

Степень серьезности повреждения, как и сроки восстановления игрока клуб не оглашает.

Напомним, что это первый матч команды Гвардиолы в сезоне – матч 1-го тура против "Астон Виллы" был перенесен из-за участия "Сити" в финальной пульке ЛЧ прошлого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
21.09.2020 в 22:30
Пусть "цвет бакланджан" ещё своим языком пометёт и поедет Зина куда-нибудь в Синт-Трёйден в аренду - тренеров уму-разуму учить.
Ответить
+3
0
ts0y (Чернигов)
21.09.2020 в 22:37
скорее всего уже достаточно и так)) хотя может и нет
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
21.09.2020 в 22:25
Понятно...мыши покусали.
Ответить
+2
0
avatar
Wreck (Киев)
21.09.2020 в 22:14
ясно, прощай основа на долго
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...