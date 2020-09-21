Зинченко получил мышечную травму на тренировке
И из-за этого пропускает матч с Вулвз
Стала известна причина, из-за которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко
Как сообщает официальный сайт "горожан", украинец получил мышечную травму на тренировке.
Степень серьезности повреждения, как и сроки восстановления игрока клуб не оглашает.
Напомним, что это первый матч команды Гвардиолы в сезоне – матч 1-го тура против "Астон Виллы" был перенесен из-за участия "Сити" в финальной пульке ЛЧ прошлого сезона.
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Комментарии (4)
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Хиденг (Днепр)
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ts0y (Чернигов)
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Wreck (Киев)
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