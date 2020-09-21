Зинченко получил мышечную травму на тренировке

Стала известна причина, из-за которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Как сообщает официальный сайт "горожан", украинец получил мышечную травму на тренировке.

Степень серьезности повреждения, как и сроки восстановления игрока клуб не оглашает.

Напомним, что это первый матч команды Гвардиолы в сезоне – матч 1-го тура против "Астон Виллы" был перенесен из-за участия "Сити" в финальной пульке ЛЧ прошлого сезона.