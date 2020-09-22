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А с Шахтером такого не было. Ордец заявил о самом позорном поражении в своей карьере

Наши за границей
(1 голосов)

Не надо было к стране-агрессору ехать

А с Шахтером такого не было. Ордец заявил о самом позорном поражении в своей карьере
Новина українською

Украинский защитник российского "Динамо" Москва Иван Ордец прокомментировал вылет своей команды из ЛЕ после поражения грузинскому "Локомотиву" Тбилиси (1:2).

- Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы?

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- После таких игр трудно говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов - это самое позорное поражение в моей карьере.

Видел баннер болельщиков на игре с "Ахматом" [фанаты вывесили ироничную надпись: "Спасибо за евросезон"], но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше.

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В статье: Иван Ордец Лига Европы Динамо (Москва) Шахтер (Донецк) Локомотив (Тбилиси)
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Источник:
Спорт-Експрес

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Комментарии (1)
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maks1923 (Ирпень)
22.09.2020 в 13:28
Деньги платят и все норм.Наврядли он в помойку поехал за трофеями
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