Филиппов о переезде в Бельгию: Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате
Нападающий из Десны перешел в Сент-Трюйден
Уже экс-форвард "Десны" Александр Филиппов, который сегодня
"Долго шли переговоры, было некое напряжение. Я рад, что наконец-то все утряслось. Это вызов самому себе, хочет проверить, насколько я смогу и насколько у меня получится. Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате, за которым смотрят и следят.
Советовался с ребятами из "Десны", с Андреем Тотовицким, который играл тут. Спасибо также Роме Безусу, мы созвонились, спасибо ему за помощь. Он играл в этом клубе, поэтому все рассказал, как здесь все устроено, где лучше обустроиться. Я всегда могу написать или позвонить ему и он мне поможет. Пришло время новых вызовов, с нетерпением жду работы в новом клубе", - сказал Филиппов.
Напомним, что Александр провел 125 матчей в составе "Десны" и забил 48 голов.