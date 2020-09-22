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Филиппов о переезде в Бельгию: Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате

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Нападающий из Десны перешел в Сент-Трюйден

Филиппов о переезде в Бельгию: Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате
Новина українською

Уже экс-форвард "Десны" Александр Филиппов, который сегодня подписал контракт с бельгийским "Сент-Трюйденом", в эфире ТК Футбол рассказал о своем решении и ходе перерговоров.

"Долго шли переговоры, было некое напряжение. Я рад, что наконец-то все утряслось. Это вызов самому себе, хочет проверить, насколько я смогу и насколько у меня получится. Хочу попробовать новый этап в открытом чемпионате, за которым смотрят и следят.

Советовался с ребятами из "Десны", с Андреем Тотовицким, который играл тут. Спасибо также Роме Безусу, мы созвонились, спасибо ему за помощь. Он играл в этом клубе, поэтому все рассказал, как здесь все устроено, где лучше обустроиться. Я всегда могу написать или позвонить ему и он мне поможет. Пришло время новых вызовов, с нетерпением жду работы в новом клубе", - сказал Филиппов.

Напомним, что Александр провел 125 матчей в составе "Десны" и забил 48 голов.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
ТК Футбол

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