Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги с Халлом

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч 3-го раунда Кубка английской лиги против Халла.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за Вест Хэм 3 матча (1 в основе), в которых отдал 1 ассист.

Here's how we line up for tonight's @Carabao_Cup Round Three match against @HullCity...#WHUHUL pic.twitter.com/Bpc1jRXVp6