Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги с Халлом
В кубковых матчах Андрей выходит в основе
Украинский вингер
Напомним, что поединок начнется в 21:30.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за Вест Хэм 3 матча (1 в основе), в которых отдал 1 ассист.
Here's how we line up for tonight's @Carabao_Cup Round Three match against @HullCity...#WHUHUL pic.twitter.com/Bpc1jRXVp6— West Ham United (@WestHam) September 22, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
22.09.2020 в 21:13
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
22.09.2020 в 20:56
Ответить
0
0
10 (Феодосия)
22.09.2020 в 20:56
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...