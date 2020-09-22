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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги с Халлом

Наши за границей
(1 голосов)

В кубковых матчах Андрей выходит в основе

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги с Халлом
Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч 3-го раунда Кубка английской лиги против Халла.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за Вест Хэм 3 матча (1 в основе), в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Халл Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
22.09.2020 в 21:13
Посмотрим почему они не основные. Если выиграют с разницей в 3 мяча на легке, тогда может и найдутся вопросы почему....
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ВасяКулебяка (Козливка)
22.09.2020 в 20:56
Бывший основной состав теперь играет в кубке лиги
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10 (Феодосия)
22.09.2020 в 20:56
Если смотреть по именам, то топ состав! Но что-то при Мойесе многие из этих ребят совсем не основные( Ярмола, Аллер, Ф.Андерссон)
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