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Ярмоленко отдал два ассиста в матче Кубка лиги - ВИДЕО

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Ярмоленко отдал два ассиста в матче Кубка лиги - ВИДЕО
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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 3-го раунда Кубка английской лиги против "Халла", отметился в этом поединке двумя результативными действиями.

На 18-й минуте Андрей черпачком отдал голевой пас на Сногдграсса, который открыл счет в матче, а под занавес тайма укранец отдал результативный пас и на Халлера.

К перерыву в матче сохраняется счет 2:0 в пользу "молотобойцев".

Отметим, что это второй ассист Ярмоленко в сезоне – украинец отдал голевой пас и на предыдущей стадии Кубка лиги в матче против "Чарльтона" (3:0).

Ассист на Снодграсса:

Ассист на Халлера:

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В статье: Андрей Ярмоленко Халл Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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palmotron (Бровари)
22.09.2020 в 22:37
В другому асисті і сам міг вирішувати! Але не пошкодував, і віддав на партнера, це вже мудрість і показник досвідченого і висококласного гравця!
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Ди (Киев)
22.09.2020 в 22:36
Да... классно. Но самому тоже уже пора забивать.
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Микко82 (Херсон)
22.09.2020 в 22:20
Асист суперський.
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