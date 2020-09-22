Ярмоленко отдал два ассиста в матче Кубка лиги - ВИДЕО
Кубок - Лондону
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который
На 18-й минуте Андрей черпачком отдал голевой пас на Сногдграсса, который открыл счет в матче, а под занавес тайма укранец отдал результативный пас и на Халлера.
К перерыву в матче сохраняется счет 2:0 в пользу "молотобойцев".
Отметим, что это второй ассист Ярмоленко в сезоне – украинец отдал голевой пас и на предыдущей стадии Кубка лиги в матче против "Чарльтона" (3:0).
Ассист на Снодграсса:
Ассист на Халлера:
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Комментарии (3)
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palmotron (Бровари)
22.09.2020 в 22:37
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Ди (Киев)
22.09.2020 в 22:36
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Микко82 (Херсон)
22.09.2020 в 22:20
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