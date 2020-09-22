Ярмоленко сделал дубль и отдал два ассиста в матче Кубка лиги - ВИДЕО
Кубок - Лондону
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который
На 18-й минуте Андрей черпачком отдал голевой пас на Сногдграсса, который открыл счет в матче, а под занавес тайма укранец отдал результативный пас и на Халлера.
Ну а после перерыва Андрей уже забивал - в начале второго тайма реализовал пенальти, а в концовке завершил прострел с фланга.
В итоге, 5:1 - и бенефис украинца.
Ассист на Снодграсса:
Ассист на Халлера:
- Первый гол с пенальти:
Второй гол:
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Комментарии (7)
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ShtanGa (Славське)
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ffggpl (Харьков)
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palmotron (Бровари)
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Ди (Киев)
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Микко82 (Херсон)
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