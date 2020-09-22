Ярмоленко сделал дубль и отдал два ассиста в матче Кубка лиги - ВИДЕО

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 3-го раунда Кубка английской лиги против "Халла", отметился в этом поединке двумя результативными действиями.

На 18-й минуте Андрей черпачком отдал голевой пас на Сногдграсса, который открыл счет в матче, а под занавес тайма укранец отдал результативный пас и на Халлера.

Ну а после перерыва Андрей уже забивал - в начале второго тайма реализовал пенальти, а в концовке завершил прострел с фланга.

В итоге, 5:1 - и бенефис украинца.

Ассист на Снодграсса:

Ассист на Халлера:

Первый гол с пенальти:

Второй гол: