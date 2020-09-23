Аталанта отрицает слухи о продаже Малиновского - СМИ

Итальянский клуб Серии А "Аталанта" отказывает всем клубам, которые интересуются украинским атакующим полузащитником Русланом Малиновским, игроком "сине-желтых".

Ведь его конкурент по позиции 32-летний словенец Иосип Иличич в депрессии после измены жены и еще не готов вернуться к игре (вообще думал о завершении карьеры), а новичок Алексей Миранчук залечивает травму бедра, сообщает forzaitalianfootball.

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Накануне стало известно, что английский "Лидс Юнайтед" обратил внимание на Руслана Малиновского, наставник команды Марсело Бьелса определил украинского футболиста ключевой целью на трансферном рынке. У "Лидса" есть предложение на сумму 22 миллиона евро по Малиновскому.