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Известна зарплата Артема Кравца в Турции

Наши за границей
(1 голосов)

Выбрал наиболее заманчивое предложение

Известна зарплата Артема Кравца в Турции
Новина українською

Из нескольких вариантов продолжения карьеры в Турции нападающий Артем Кравец выбрал наиболее привлекательный с финансовой точки зрения "Коньяспор".

Клуб предложил Артему Кравцу годовую зарплату в размере 700 000 евро, сообщает meta-ratings.

В киевском "Динамо" после возвращения в Украину Кравец провел всего один месяц. Ранее нападающий сборной Украины выступал за "Штутгарт", "Гранаду" и "Кайсериспор".

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Коньяспор (Конья)
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Источник:
meta-ratings
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
23.09.2020 в 14:37
мда... турки всегда любили сорить деньгами на второсортных игроков
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0
0
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 14:36
Минус 40% налог на зарплату
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0
0
viajador (село Ригачка)
23.09.2020 в 14:24
А київська зарплата невідома...
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0
-2
magnumm (Шепетовка)
23.09.2020 в 14:19
ну норм, 1944 евро в день, и море рядом. намного лучше чем по троещине бродить
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0
-2


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