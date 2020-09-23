Известна зарплата Артема Кравца в Турции
Выбрал наиболее заманчивое предложение
Из нескольких вариантов продолжения карьеры в Турции нападающий Артем Кравец выбрал наиболее привлекательный с финансовой точки зрения "Коньяспор".
Клуб предложил Артему Кравцу годовую зарплату в размере 700 000 евро, сообщает meta-ratings.
В киевском "Динамо" после возвращения в Украину Кравец провел всего один месяц. Ранее нападающий сборной Украины выступал за "Штутгарт", "Гранаду" и "Кайсериспор".
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
23.09.2020 в 14:37
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 14:36
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viajador (село Ригачка)
23.09.2020 в 14:24
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magnumm (Шепетовка)
23.09.2020 в 14:19
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