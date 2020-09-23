Известна зарплата Артема Кравца в Турции

Из нескольких вариантов продолжения карьеры в Турции нападающий Артем Кравец выбрал наиболее привлекательный с финансовой точки зрения "Коньяспор".

Клуб предложил Артему Кравцу годовую зарплату в размере 700 000 евро, сообщает meta-ratings.

В киевском "Динамо" после возвращения в Украину Кравец провел всего один месяц. Ранее нападающий сборной Украины выступал за "Штутгарт", "Гранаду" и "Кайсериспор".