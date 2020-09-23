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Харатин выйдет в стартовом составе Ференцвароша на матч с ЛЧ с Мольде

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(1 голосов)

Зубков остался в запасе

Харатин выйдет в стартовом составе Ференцвароша на матч с ЛЧ с Мольде
Новина українською

Сегодня Ференцварош украинского тренера Сергея Реброва сыграет свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против норвежского Мольде.

В стартовом составе венгерской команды выйдет украинец Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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