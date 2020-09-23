Харатин выйдет в стартовом составе Ференцвароша на матч с ЛЧ с Мольде
Зубков остался в запасе
Сегодня Ференцварош украинского тренера Сергея Реброва сыграет свой первый (выездной) матч плей-офф раунда
В стартовом составе венгерской команды выйдет украинец Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
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