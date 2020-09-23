Харатин выйдет в стартовом составе Ференцвароша на матч с ЛЧ с Мольде

Сегодня Ференцварош украинского тренера Сергея Реброва сыграет свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против норвежского Мольде.

В стартовом составе венгерской команды выйдет украинец Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.