Яремчук получил травму в матче с Динамо

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов с Динамо.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды, но получил травму и был заменен уже в середине первого тайма.

Точный характер травмы, как и сроки восстановления Романа будут известны позже.