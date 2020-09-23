Яремчук получил травму в матче с Динамо
Очень неприятная для сборной новость
Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов с Динамо.
Украинец вышел в стартовом составе своей команды, но получил травму и был заменен уже в середине первого тайма.
Точный характер травмы, как и сроки восстановления Романа будут известны позже.
Напомним, что к 30-й минуте Динамо выигрывает со счетом 1:0. UA-Футбол
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 22:46
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