  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук получил травму в матче с Динамо
В тренде

Яремчук получил травму в матче с Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Очень неприятная для сборной новость

Яремчук получил травму в матче с Динамо
Новина українською

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов с Динамо.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды, но получил травму и был заменен уже в середине первого тайма.

Точный характер травмы, как и сроки восстановления Романа будут известны позже.

Напомним, что к 30-й минуте Динамо выигрывает со счетом 1:0. UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 22:46
Минус два игрока сборной . Коно и Яремчук ... особенно потеря Коно ужасна для Шевы... кто ж будет веселить и травить анекдоты?!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...