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В Будапеште будет иначе. Ребров подытожил выездную ничью 3:3 Ференцвароша в Лиге чемпионов

Наши за границей
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Остался матч дома

В Будапеште будет иначе. Ребров подытожил выездную ничью 3:3 Ференцвароша в Лиге чемпионов
Новина українською

Благодаря голам Франка Боли, Мюрто Узуни и игрока национальной сборной Украины Игоря Харатина с пенальти венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, сыграл на выезде вничью 3-3 с норвежским "Мольде" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "фради", главного тренера после поединка спросили, не раздражает ли его то, что команда пропустила три гола во втором тайме.

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"Мольде" играл дома, пытался сыграть интенсивнее, чем против "Карабаха" в предыдущем раунде. Мы были готовы к этому, но, конечно, реализовать все наши планы было непросто. Особенно после того, как пропустили гол и соперник получил серьезную уверенность в своих силах.

Нам нужно серьезно проанализировать эту игру и подготовиться к ответному матчу. Я уверен, что мы проведем другой поединок в Будапеште. Нам нужно очень серьезно отнестись к второй встрече.

Сергея Реброва также спросили о двух моментах с просмотром VAR.

Я не сидел рядом с телевизором, не видел, что было в первой и второй ситуациях. Но поскольку работал VAR, я думаю, было принято правильные решения.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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