В Будапеште будет иначе. Ребров подытожил выездную ничью 3:3 Ференцвароша в Лиге чемпионов

Благодаря голам Франка Боли, Мюрто Узуни и игрока национальной сборной Украины Игоря Харатина с пенальти венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, сыграл на выезде вничью 3-3 с норвежским "Мольде" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "фради", главного тренера после поединка спросили, не раздражает ли его то, что команда пропустила три гола во втором тайме.

"Мольде" играл дома, пытался сыграть интенсивнее, чем против "Карабаха" в предыдущем раунде. Мы были готовы к этому, но, конечно, реализовать все наши планы было непросто. Особенно после того, как пропустили гол и соперник получил серьезную уверенность в своих силах. Нам нужно серьезно проанализировать эту игру и подготовиться к ответному матчу. Я уверен, что мы проведем другой поединок в Будапеште. Нам нужно очень серьезно отнестись к второй встрече.

Сергея Реброва также спросили о двух моментах с просмотром VAR.