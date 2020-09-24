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Вакуленко забил за Арарат-Армению во втором матче подряд и вывел команду в плеф-офф ЛЕ

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец тянет команду по сетке турнира

Вакуленко забил за Арарат-Армению во втором матче подряд и вывел команду в плеф-офф ЛЕ
Новина українською

Украинский защитник клуба Арарат-Армения вывел свою команду в плей-офф раунд Лиги Европы

В матче 3-го квалификационного раунда армянский клуб в дополнительное время сломил сопротивление словенского Целе (1:0), при этом единственный гол хозяев забил именно Вакуленко.

Отметим, что украинец забил победный гол Арарата-Армении и в прошлом квалифайн раунде турнира, когда армяне также в дополнительное время прошли Фолу из Люксембурга (4:3).

Теперь за выход в группу команда Вакуленко на выезде поспорит с сербской Црвеной Звездой.

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В статье: Сергей Вакуленко Арарат-Армения (Ереван)
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Комментарии (1)
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Jovan Markoski
24.09.2020 в 19:57
Црвена Звезда победит. Не в обиду армянам, но против сербов они вряд ли что-то покажут.
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