Вакуленко забил за Арарат-Армению во втором матче подряд и вывел команду в плеф-офф ЛЕ

Украинский защитник клуба Арарат-Армения вывел свою команду в плей-офф раунд Лиги Европы

В матче 3-го квалификационного раунда армянский клуб в дополнительное время сломил сопротивление словенского Целе (1:0), при этом единственный гол хозяев забил именно Вакуленко.

Отметим, что украинец забил победный гол Арарата-Армении и в прошлом квалифайн раунде турнира, когда армяне также в дополнительное время прошли Фолу из Люксембурга (4:3).

Теперь за выход в группу команда Вакуленко на выезде поспорит с сербской Црвеной Звездой.