Вакуленко забил за Арарат-Армению во втором матче подряд и вывел команду в плеф-офф ЛЕ
Украинец тянет команду по сетке турнира
Украинский защитник клуба Арарат-Армения вывел свою команду в плей-офф раунд Лиги Европы
В матче 3-го квалификационного раунда армянский клуб в дополнительное время сломил сопротивление словенского Целе (1:0), при этом единственный гол хозяев забил именно Вакуленко.
Отметим, что украинец забил победный гол Арарата-Армении и в прошлом квалифайн раунде турнира, когда армяне также в дополнительное время
Теперь за выход в группу команда Вакуленко на выезде поспорит с сербской Црвеной Звездой.
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Jovan Markoski
24.09.2020 в 19:57
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