Вакуленко: Хочется зарекомендовать себя в еврокубках и получить приглашение в более статусный чемпионат

Украинский защитник "Арарат-Армении" Сергей Вакуленко рассказал о своем голе в ворота "Целе" (1:0) , благодаря которому его команда вышла в плей-офф квалификации ЛЕ.

"Очень доволен, что перешел в "Арарат-Армению". Здесь есть все условия для развития, здесь удача на моей стороне. Я к этому долго шел, много работаю и благодаря этому добиваюсь успеха. Я никогда ранее не играл в еврокубках. Мечтал сыграть в Лиге чемпионов, моя мечта сбылась – мы выиграли чемпионат Армении и играли в квалификации ЛЧ. Да, вылетели от "Омонии", но затем прошли "Фолу" и теперь вот "Целе".

Мои голы? Да, без удачи не обходится, но этот фарт нужно заслужить. Каждый день стараюсь стать сильнее. На каждый матч готовлюсь с мыслью, что я сегодня забью. Важно не пропустить, но и найти свой момент. Пока что получается. Не могу сказать, что это случайность. Я ведь много забивал и в "Арсенале", и в других клубах.

Понимаю, что в Лиге Европы можно себя показать, ведь матчи просматривают скауты многих клубов. Еврокубки – отличная витрина. Хочется сделать еще один шаг в своем развитии, зарекомендовать себя и получить приглашение в более статусный чемпионат.

Матч с "Црвеной Звездой"? Мы пока еще не смотрели их игры, знаю лишь, что это очень именитая команда. Нас тщательно готовят к каждой игре. Тренерский штаб разбирает действия игроков соперника до мелочей. Перед "Целе" мы провели четыре часовых теоретических занятия. Уверен, что и к сербам мы будем идеально готовы. Надеюсь, мы сможем их обыграть. Мы зарядились положительными эмоциями и должны на этом фоне добыть победу", – сказал Вакуленко.