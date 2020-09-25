Барселона может арендовать Зинченко – источник
Вот это поворот
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал "Барселону".
Как утверждает журналист телеканала SportItalia Джанлуиджи Лонгари, каталонцы рассматривают вариант с арендой украинца.
Напомним, что во второй части прошлого сезона Александр выпал из основы "Сити" и появлялся на поле нерегулярно. В нынешнем сезоне украинец также не провел за горожан еще ни одного матча, однако
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Источник:Твиттер
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
25.09.2020 в 18:19
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Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 18:18
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.09.2020 в 18:10
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.09.2020 в 18:03
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.09.2020 в 17:50
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