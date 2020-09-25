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Барселона может арендовать Зинченко – источник

Наши за границей
(4 голосов)

Вот это поворот

Барселона может арендовать Зинченко – источник
Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал "Барселону".

Как утверждает журналист телеканала SportItalia Джанлуиджи Лонгари, каталонцы рассматривают вариант с арендой украинца.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Александр выпал из основы "Сити" и появлялся на поле нерегулярно. В нынешнем сезоне украинец также не провел за горожан еще ни одного матча, однако по причине мышечной травмы.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
25.09.2020 в 18:19
И Селезнёва в нападение, вместо Суареса. А почему бы и нет, кормят хорошо.))
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Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 18:18
а чего не виктора коваленка?
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.09.2020 в 18:10
Чисто поржать :)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.09.2020 в 18:03
чому ж не повноцінний трансфер, якщо Зінченко справді зацікавив Барсу...!? це ж наскільки пробито дно в усіх смислах, що фуфлонський недогранд не може собі дозволити викупити цікавлячого їм футболіста... і знову ж так, ситуацію з молодим Еріком Гарсія доречі, тепер ось Зінченко лише в оренду CULES NEGRO одним словом, задрипанці
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.09.2020 в 17:50
и смех и грех , от этого Бармолео уже можно ожидать чего угодно (Брайтвэйт передает привет)
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0
0


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