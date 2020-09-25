Кайл Уокер: Мой отец бегает быстрее Зинченко, а ему 57

Защитник " Манчестер Сити " Кайл Уокер в шутливой форме высказался о скоростных качества украинского хавбека "горожан" Александра Зинченко.

"Однажды Зинченко на тренировке бегал со Скоттом Карсоном. Скотту тогда было 33 и он вратарь, но он победил.

Думаю, мой отец быстрее Скотта, а, значит, он быстрее и Алекса. Моему отцу 57 лет", – сказал Уокер.