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Кайл Уокер: Мой отец бегает быстрее Зинченко, а ему 57

Наши за границей
(1 голосов)

В Сити собрались одни шутники

Кайл Уокер: Мой отец бегает быстрее Зинченко, а ему 57
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер в шутливой форме высказался о скоростных качества украинского хавбека "горожан" Александра Зинченко.

"Однажды Зинченко на тренировке бегал со Скоттом Карсоном. Скотту тогда было 33 и он вратарь, но он победил.

Думаю, мой отец быстрее Скотта, а, значит, он быстрее и Алекса. Моему отцу 57 лет", – сказал Уокер.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Скотт Карсон
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 00:47
Хорошая обстановка в Сити, судя по шуткам
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armik (Киев)
26.09.2020 в 00:32
Ну, кто берет бегом, кто техникой.Дель Пьеро бегал в три раза быстрее, когда праздновал гол, чем во время игры, а Стрельцов большую часть матча тупо стоял в центральном круге.
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.09.2020 в 00:21
Зато у него зубы лучше, чем у твоего бати
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