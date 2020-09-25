Кайл Уокер: Мой отец бегает быстрее Зинченко, а ему 57
В Сити собрались одни шутники
Защитник "
"Однажды Зинченко на тренировке бегал со Скоттом Карсоном. Скотту тогда было 33 и он вратарь, но он победил.
Думаю, мой отец быстрее Скотта, а, значит, он быстрее и Алекса. Моему отцу 57 лет", – сказал Уокер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:YouTube-канал Влады Седан
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.09.2020 в 00:47
Ответить
0
0
armik (Киев)
26.09.2020 в 00:32
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
26.09.2020 в 00:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...