Яремчук – в заявке Гента на игру с Левеном
Украинец восстановился после повреждения
Форвард "Гента" Роман Яремчук попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Бельгии против "Левена".
Напомним, украинец получил повреждение в матче плей-офф раунда квалификации ЛЧ против "Динамо" на неделе. Однако судя по всему, все обошлось без серьезных последствий для Романа.
Защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус также в заявке.
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