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Яремчук – в заявке Гента на игру с Левеном

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Украинец восстановился после повреждения

Яремчук – в заявке Гента на игру с Левеном
Новина українською

Форвард "Гента" Роман Яремчук попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Бельгии против "Левена".

Напомним, украинец получил повреждение в матче плей-офф раунда квалификации ЛЧ против "Динамо" на неделе. Однако судя по всему, все обошлось без серьезных последствий для Романа.

Защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус также в заявке.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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