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Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе

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Зина снова в деле

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе
Новина українською

Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе.

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе - изображение 1

Напомним, украинец пропускал последние матчи "горожан" из-за мышечного повреждения, полученного на тренировке.

Зинченко еще не появлялся на поле в составе "Сити" в этом сезоне.

Ранее сообщалось о переговорах по Зинченко со стороны "Барселоны".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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