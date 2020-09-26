Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе
Зина снова в деле
Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, украинец пропускал последние матчи "горожан" из-за мышечного повреждения, полученного на тренировке.
Зинченко еще не появлялся на поле в составе "Сити" в этом сезоне.
Ранее сообщалось о переговорах по Зинченко со стороны "Барселоны".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...