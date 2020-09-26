Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, украинец пропускал последние матчи "горожан" из-за мышечного повреждения, полученного на тренировке.

Зинченко еще не появлялся на поле в составе "Сити" в этом сезоне.

Ранее сообщалось о переговорах по Зинченко со стороны "Барселоны".