Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден, но не помог команде избежать поражения
Бывший форвард "Десны" вышел на поле на 66-й минуте
В матче 7-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на выезде проиграл "Мехелену" 0:2.
В составе гостей дебютировал украинский форвард Александр Филиппов. Экс-нападающий "Десны" вышел на замену во втором тайме - на 66-й минуте встречи.
Другой украинец - атакующий полузащитник "Мехелена" Марьян Швед попал на этот поединок в заявку хозяев, но на поле так и не появился.
Напомним, 27-летний Филиппов
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 21:51
Ответить
+1
-4
simargl (Чернигов)
26.09.2020 в 22:00
Ответить
+3
-1
Jovan Markoski
26.09.2020 в 22:08
Ответить
+3
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 22:29
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...