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Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден, но не помог команде избежать поражения

Наши за границей
(1 голосов)

Бывший форвард "Десны" вышел на поле на 66-й минуте

Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден, но не помог команде избежать поражения
Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на выезде проиграл "Мехелену" 0:2.

В составе гостей дебютировал украинский форвард Александр Филиппов. Экс-нападающий "Десны" вышел на замену во втором тайме - на 66-й минуте встречи.

Другой украинец - атакующий полузащитник "Мехелена" Марьян Швед попал на этот поединок в заявку хозяев, но на поле так и не появился.

Напомним, 27-летний Филиппов перешел в бельгийский клуб из черниговской "Десны" 22-го сентября.

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В статье: Чемпионат Бельгии Марьян Швед Александр Филиппов Мехелен (Бельгия) Сент-Трюйден
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 21:51
А Швед зможе потрапити у склад хоч якого клубу? Це до того що доброзичливці бажають тому ж Супрязі бігом втікати... А є ще такий Лунін.
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+1
-4
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simargl (Чернигов)
26.09.2020 в 22:00
И это говорит безработный человек думающий что он журналист. Чего ты по жизни достиг???
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+3
-1
Jovan Markoski
26.09.2020 в 22:08
Чмокасса, ты кто по жизни?
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.09.2020 в 22:29
Два дебіла це сила...
0
-1


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