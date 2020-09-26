Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден, но не помог команде избежать поражения

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на выезде проиграл "Мехелену" 0:2.

В составе гостей дебютировал украинский форвард Александр Филиппов. Экс-нападающий "Десны" вышел на замену во втором тайме - на 66-й минуте встречи.

Другой украинец - атакующий полузащитник "Мехелена" Марьян Швед попал на этот поединок в заявку хозяев, но на поле так и не появился.