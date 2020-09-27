  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Соперник Динамо по ЛЧ продолжает свое падение в чемпионате Бельгии
В тренде

Соперник Динамо по ЛЧ продолжает свое падение в чемпионате Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

"Гент" в семи турах чемпионата набрал всего лишь шесть очков

Соперник Динамо по ЛЧ продолжает свое падение в чемпионате Бельгии
Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома проиграл "Левену" со счетом 2:3.

К 48-й минуте встречи хозяева проигрывали 0:3, но благодаря двум пенальти на 71-й и 74-й минутах смогли отыграть два мяча.

В стартовом составе "Гента" на этот поединок вышли два украинца: защитник Игорь Пластун и атакующий полузащитник Роман Безус. Но Безус не провел на поле полное игровое время, а был заменен на 52-й минуте, вместо игрока национальной сборной Украины на поле вышел Лоран Депуатр.

"Гент" очень плохо начал текущий сезон Лиги Жюпиле - после 7 туров бельгийская команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 14 место в турнирной таблице.

Во вторник, 29-го сентября "Гент" сыграет на выезде против киевского "Динамо" в рамках ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Роман Безус Гент (Бельгия) Левен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...