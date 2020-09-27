Соперник Динамо по ЛЧ продолжает свое падение в чемпионате Бельгии

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома проиграл "Левену" со счетом 2:3.

К 48-й минуте встречи хозяева проигрывали 0:3, но благодаря двум пенальти на 71-й и 74-й минутах смогли отыграть два мяча.

В стартовом составе "Гента" на этот поединок вышли два украинца: защитник Игорь Пластун и атакующий полузащитник Роман Безус. Но Безус не провел на поле полное игровое время, а был заменен на 52-й минуте, вместо игрока национальной сборной Украины на поле вышел Лоран Депуатр.

"Гент" очень плохо начал текущий сезон Лиги Жюпиле - после 7 туров бельгийская команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 14 место в турнирной таблице.

Во вторник, 29-го сентября "Гент" сыграет на выезде против киевского "Динамо" в рамках ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.