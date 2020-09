Зинченко начнет матч с Лестером на скамейке запасных

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Лестер".

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку "горожан" на этот поединок. В старте хозяев на левом фланге обороны выйдет француз Бенжамин Менди.

23-летний игрок национальной сборной Украины еще не провел в текущем сезоне АПЛ ни минуты на поле.

Here's your City line-up to face the Foxes!



Starting XI | Ederson, Walker, Garcia, Ake, Mendy, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Foden



Subs | Steffen, Zinchenko, Laporte, Torres, Delap, Doyle, Palmer



