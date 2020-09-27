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Огненный дебют Кравца. Артем оформил дубль и сделал ассист. ВИДЕО

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(2 голосов)

Украинский форвард отлично вышел на замену в матче с "Бешикташем"

Огненный дебют Кравца. Артем оформил дубль и сделал ассист. ВИДЕО
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В рамках 3-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" разгромил "Бешикташ" со счетом 4:1.

Украинский нападающий хозяев Артем Кравец дебютировал в этом матче за турецкий клуб, оформил дубль и отдал голевую передачу.

31-летний украинец появился на поле на 50-й минуте, выйдя на замену вместо Соколя Цикалеши.

На 63-й минуте Кравец забил второй гол "Коньяспора" в этом матче.

На 78-й минуте Артем записал на свой счет результативную передачу.

А на 83-й минуте украинский нападающий оформил дубль.

Напомним, Артем Кравец в конце этого лета вернулся в киевское "Динамо", где провел всего лишь один матч и покинул клуб по соглашению сторон. А 22-го сентября украинец перешел в "Коньяспор" на правах свободного агента.

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Прошлий сезон Кравец провел в другом турецком клубе - "Кайсериспоре".

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В статье: Артем Кравец Бешикташ (Стамбул) Чемпионат Турции Коньяспор (Конья)
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Комментарии (8)
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Serega1111 (Киев)
27.09.2020 в 19:01
Молодец, видать разозлился. Желаю закрепиться в клубе и достойно играть до конца карьеры. Метаться в Динамо, из Динамо больше не нужно
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.09.2020 в 18:59
Кравец утёр носик руководству ДК)
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0
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
27.09.2020 в 18:38
Либо турецкий чемпионат не очень, что даже Кравец там забивает, либо Артемка еще могёт.
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+2
0
kvit85 (Станіслав)
27.09.2020 в 18:29
Та який накхер Кравець??? СООЛЬ!!!)))))))) Молодець Артем, якщо навіть більше не заб"є, то на рахунок конкуренції в Динамо потролив Луческу знатно!! Про Супрягу я мовчу, але курва Соль?
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+1
-3
Golfik25 (Киев)
27.09.2020 в 18:58
Больной?
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0
0
royalstas (Вінниця)
27.09.2020 в 18:28
ого скільки простору в УПЛ такого не побачиш...
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 18:17
Дорогая редакция, у вас два одинаковых видео в новости. Нет второго мяча
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 18:16
Ай да, Артем.
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+3
0


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