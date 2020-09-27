Огненный дебют Кравца. Артем оформил дубль и сделал ассист. ВИДЕО

В рамках 3-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" разгромил "Бешикташ" со счетом 4:1.

Украинский нападающий хозяев Артем Кравец дебютировал в этом матче за турецкий клуб, оформил дубль и отдал голевую передачу.

31-летний украинец появился на поле на 50-й минуте, выйдя на замену вместо Соколя Цикалеши.

На 63-й минуте Кравец забил второй гол "Коньяспора" в этом матче.

На 78-й минуте Артем записал на свой счет результативную передачу.

А на 83-й минуте украинский нападающий оформил дубль.

Напомним, Артем Кравец в конце этого лета вернулся в киевское "Динамо" , где провел всего лишь один матч и покинул клуб по соглашению сторон. А 22-го сентября украинец перешел в "Коньяспор" на правах свободного агента.

Прошлий сезон Кравец провел в другом турецком клубе - "Кайсериспоре".