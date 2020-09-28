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Нападающий Филиппов рассказал, с кем консультировался перед тем, как перейти в Сент-Трюйден

Наши за границей
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Украинцы в Бельгии

Нападающий Филиппов рассказал, с кем консультировался перед тем, как перейти в Сент-Трюйден
Новина українською

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйден" Александр Филиппов рассказал о переходе в бельгийский клуб.

Пластун, Безус, Макаренко, Соболь, Яремчук. Это украинские футболисты, которые играют в Бельгии. Эта лига хорошо известна в Украине. Здесь играют в красивый и техничный футбол. Это идеальные соревнования для дальнейшего развития.

Безус говорил о "Сент-Трюйдене" только хорошие слова. Он сказал, чтобы я не медлил и сделал этот шаг. Но я также поговорил со спортивным директором и тренером бельгийского клуба.

Тренер очень хотел видеть меня в команде. Меня подкупило, как он рассказал о проекте, - сказал Филиппов в разговоре с Het Belang van Limburg.

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден
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