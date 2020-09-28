Украинский защитник-легионер шокировал своей игрой футбольную Литву
Герой поединка
Евгений Ефремов, правый защитник литовской "Судувы", стал настоящим кошмаром для соперников из команды "Ритеряй" в 17 туре чемпионата.
26-летний латераль отдал 5 (!) голевых передач на своих партнеров.
Судува из города Мариямполе остается лидером чемпионата Литвы - 38 очков и на 1 матч меньше, чем у ближайшего преследователя - "Жальгириса" (36 пунктов).
Евгений Ефремов выступает в клубе "Судува" с августа этого года, к тому времени он был игроком ковалевского "Колоса".
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
28.09.2020 в 14:11
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Djibouti (Djibouti)
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Siren05 (Мариуполь)
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