Украинский защитник-легионер шокировал своей игрой футбольную Литву

Евгений Ефремов, правый защитник литовской "Судувы", стал настоящим кошмаром для соперников из команды "Ритеряй" в 17 туре чемпионата.

26-летний латераль отдал 5 (!) голевых передач на своих партнеров.

Судува из города Мариямполе остается лидером чемпионата Литвы - 38 очков и на 1 матч меньше, чем у ближайшего преследователя - "Жальгириса" (36 пунктов).

Евгений Ефремов выступает в клубе "Судува" с августа этого года, к тому времени он был игроком ковалевского "Колоса".