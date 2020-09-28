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Украинский защитник-легионер шокировал своей игрой футбольную Литву

Наши за границей
(1 голосов)

Герой поединка

Украинский защитник-легионер шокировал своей игрой футбольную Литву
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Евгений Ефремов, правый защитник литовской "Судувы", стал настоящим кошмаром для соперников из команды "Ритеряй" в 17 туре чемпионата.

26-летний латераль отдал 5 (!) голевых передач на своих партнеров.

Судува из города Мариямполе остается лидером чемпионата Литвы - 38 очков и на 1 матч меньше, чем у ближайшего преследователя - "Жальгириса" (36 пунктов).

Евгений Ефремов выступает в клубе "Судува" с августа этого года, к тому времени он был игроком ковалевского "Колоса".

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В статье: Евгений Ефремов Судува (Мириямполе)
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
28.09.2020 в 14:11
А грав би в Сан-Маріно то сам би 5 поклав...
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Djibouti (Djibouti)
28.09.2020 в 13:38
Класс
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Siren05 (Мариуполь)
28.09.2020 в 13:59
Класс Колосс!
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