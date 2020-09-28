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Гент сыграет в Киеве без Яремчука - СМИ

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Гент сыграет в Киеве без Яремчука - СМИ
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Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Het Nieuwsblad со ссылкой на источник отмечает, что форвард выходил на первый матч с повреждением, которое усилилось по ходу игры. Известно, что Яремчука болит бедро, но вероятно, что причиной этой боли является спина.

Чтобы не рисковать рисковать здоровьем, он не полетит с командой в Киев.

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В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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