Гент сыграет в Киеве без Яремчука - СМИ
Говорят в Бельгии
Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "
Het Nieuwsblad со ссылкой на источник отмечает, что форвард выходил на первый матч с повреждением, которое усилилось по ходу игры. Известно, что Яремчука болит бедро, но вероятно, что причиной этой боли является спина.
Чтобы не рисковать рисковать здоровьем, он не полетит с командой в Киев.
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