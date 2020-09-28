Гент сыграет в Киеве без Яремчука - СМИ

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского " Динамо ".

Het Nieuwsblad со ссылкой на источник отмечает, что форвард выходил на первый матч с повреждением, которое усилилось по ходу игры. Известно, что Яремчука болит бедро, но вероятно, что причиной этой боли является спина.

Чтобы не рисковать рисковать здоровьем, он не полетит с командой в Киев.