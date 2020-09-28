"Теперь смогу смотреть в глаза бывшим партнерам по команде" - Кравец выложил статистику с тренировок Динамо

Украинский форвард Артем Кравец, который на прошлой неделе покинул " Динамо ", в очередной раз ответил критикам, который обвиняли его в плохой физической форме.

Кравец решил подкрепить свои слова фактами - в своем Instagram украинец выложил фото с показателями игроков "Динамо" по итогам одной из тренировок. Согласно им, Кравец показал второй результат на занятии по проделанной дистанции, уступив лишь Богдану Ледневу.

"Одна из тренировок, "где я не был готов"... Не хотел оправдываться, но теперь смогу "смотреть в глаза" бывшим партнерам по команде", - подписал снимок Кравец.