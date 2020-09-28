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Яремчук продолжает конфликтовать с руководством Гента и хочет покинуть клуб уже сейчас

Наши за границей
(3 голосов)

К украинцу есть интерес в Италии

Яремчук продолжает конфликтовать с руководством Гента и хочет покинуть клуб уже сейчас
Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук продолжает конфликтовать с руководством клуба и хочет покинуть команду уже в это трансферное окно, сообщает "ТаТоТаке".

По официальной информации, Роман не прилетел в Киев на ответный матч квалификации ЛЧ с "Динамо" из-за травмы. Но источник утверждает, что проблема кроется гораздо глубже. Украинец уже залечил травму, однако будет отцеплен от состава как минимум до закрытия трансферного окна, которое в Бельгии закроется 5 октября.

На этих выходных Роман провел беседу с президентом клуба, на которой поставил руководство в известность о своем желании покинуть "Гент". Даже несмотря на увольнение тренера Ласло Белени, который конфликтовал с украинцем, Яремчук не видит перспектив у команды в нынешнем сезоне и поэтому настаивает на своей продаже уже сейчас.

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Сообщается, что Яремчуком интересуются два клуба из Италии. Вероятнее всего, это "Болонья" и "Рома".

Также отмечается, что "Гент" хочет выручить за Романа 20 млн евро, а зарплата составит минимум 1 млн евро.

Напомним, что в этом сезоне украинец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.

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В статье: Болонья (Болонья) Роман Яремчук Рома (Рим) Гент
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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storm_ua (Николаев)
28.09.2020 в 21:14
Все правильно Роман делает. Он перерос Гент, нет никакого смысла сидеть на месте без развития. Если клуб ставит палки в колеса, то надо бороться за свою карьеру.
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0
0
Pein1986 (Алчевск)
28.09.2020 в 20:55
Один удачный сезон, и все, Рома-звезда, подавайте ему европейских грандов. Ничем хорошим для него подобное отношение к работе не закончится.
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
28.09.2020 в 20:19
Рановато звезду Рома словил. Ох, рановато.!
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.09.2020 в 20:09
Сдуется в итоге и все....... жаль. Наши игроки - все сверхзвезды!
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+1
0
Mike50 (M)
28.09.2020 в 19:55
мутная история. непонятно в чем вообще проблема? кто виноват, Гент или Яремчук?
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+2
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.09.2020 в 19:59
А для чого шукати винного? Яремчук хоче розвиватись, прогресувати, вдосконалюватись, рости...Значить впевнений в собі і відчуває, що з Гентом цього не зможе зробити. Нормальний процес!
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+2
-1
Mike50 (M)
28.09.2020 в 20:25
наверное это правда
0
0
alex 66 (Кременчуг)
28.09.2020 в 20:03
Яремчук ратует за атакующий футбол клуба, а не трусливый "Икарус" у ворот. Поэтому Рома вовремя слился в первом матче.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
28.09.2020 в 20:06
Хороший форвард должен уметь и в Икарус играть, а не ныть. Покажи супер игру, так чтобы заинтересовать норм клубы, и не будет держать у себя Гент игрока за 35лямов
+1
0
Mike50 (M)
28.09.2020 в 20:23
Но разве с Динамо Гент играл в "Икарус"?
0
0


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