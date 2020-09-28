Яремчук продолжает конфликтовать с руководством Гента и хочет покинуть клуб уже сейчас

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук продолжает конфликтовать с руководством клуба и хочет покинуть команду уже в это трансферное окно, сообщает "ТаТоТаке".

По официальной информации, Роман не прилетел в Киев на ответный матч квалификации ЛЧ с "Динамо" из-за травмы. Но источник утверждает, что проблема кроется гораздо глубже. Украинец уже залечил травму, однако будет отцеплен от состава как минимум до закрытия трансферного окна, которое в Бельгии закроется 5 октября.

На этих выходных Роман провел беседу с президентом клуба, на которой поставил руководство в известность о своем желании покинуть "Гент". Даже несмотря на увольнение тренера Ласло Белени, который конфликтовал с украинцем, Яремчук не видит перспектив у команды в нынешнем сезоне и поэтому настаивает на своей продаже уже сейчас.

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Сообщается, что Яремчуком интересуются два клуба из Италии. Вероятнее всего, это "Болонья" и "Рома".

Также отмечается, что "Гент" хочет выручить за Романа 20 млн евро, а зарплата составит минимум 1 млн евро.

Напомним, что в этом сезоне украинец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.