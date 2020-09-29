Украинец Ференцвароша рассказал об ожиданиях от поединка с Мольде

Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от домашнего поединка с норвежским "Мольде" (первая встреча - 3:3).

Играем дома, поэтому должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, так как в Норвегии сыграли недостаточно остро впереди.

Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне, потому что три мяча от "Мольде" в первом матче - это слишком.