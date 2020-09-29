Украинец Ференцвароша рассказал об ожиданиях от поединка с Мольде
И как должна сыграть его команда
Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от домашнего поединка с норвежским "Мольде" (первая встреча - 3:3).
Играем дома, поэтому должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, так как в Норвегии сыграли недостаточно остро впереди.
Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне, потому что три мяча от "Мольде" в первом матче - это слишком.
Матч "Ференцварош" - "Мольде" состоится сегодня, начало игры в 22:00 по Киеву.
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Источник:Футбол News
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