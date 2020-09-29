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Украинец Ференцвароша рассказал об ожиданиях от поединка с Мольде

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И как должна сыграть его команда

Украинец Ференцвароша рассказал об ожиданиях от поединка с Мольде
Новина українською

Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от домашнего поединка с норвежским "Мольде" (первая встреча - 3:3).

Играем дома, поэтому должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, так как в Норвегии сыграли недостаточно остро впереди.

Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне, потому что три мяча от "Мольде" в первом матче - это слишком.

Матч "Ференцварош" - "Мольде" состоится сегодня, начало игры в 22:00 по Киеву.

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В статье: Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Футбол News

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