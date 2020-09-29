Герой футбольного дня. Игорь Пластун

Поражение "Гента" от "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Бельгии восприняли остро – с потоком критики, направленным на хозяев "Геламко Арены". Однако ругали всю команду и клуб в целом, а не каких-то отдельных игроков. Никому и в голову не пришло искать козлов отпущения, которыми могли бы стать украинские легионеры.

Ведь все трое провели против "Динамо" плохой матч. Роман Яремчук ушел с поля еще в первом тайме и к нему эпитет о плохой игре применим по совокупности. Ведь именно после травмы в матче с "Динамо" вновь заговорили о нежелании Романа играть и выкладываться за "Гент". Безус был удален в начале второго тайма за две желтых карточки в течение трех минут. А Игорь Пластун стал прямым виновником двух голов в ворота "буйволов". Сначала он задержался у своих ворот, оставив в игре, а не в офсайде, Владислава Супрягу. А потом рикошетом от него мяч попал к Карлосу Де Пене, который и поставил точку в матче своим точным ударом.

Во втором поединке против "Динамо" сыграть может только Игорь Пластун – Безус дисквалифицирован, Яремчук травмирован (по официальной информации), а Игорь прилетел в Украину и даже принял участие в передмачевих медиаактивностях. Но выйдет ли на поле? Это придется решать тренеру, и выбор будет непростым.

Ладно, голы, забитые "Динамо" – это несчастные случаи для Игоря Пластуна. В первом эпизоде ​​мяч к Супряге прилетел после срезки с ноги Буяльского – это вряд ли была акцентированная передача. В том эпизоде ​​команда не создавала искусственного офсайда, поэтому Пластуна нельзя обвинять в несоблюдении командной дисциплины. Рикошет после удара Цыганкова, после которого мяч оказался у Де Пены на ноге – и вовсе случайность.

Но не случайность – три пропущенных гола "Гента" в поединке последнего тура чемпионата Бельгии от скромного "Левена". В двух из этих трех голов – прямая вина Игоря Пластуна.

Сначала он не перекусил передачу, после которой мяч двигался параллельно линии ворот не очень быстро – стоило просто подставить ногу (32-й номер).

А потом он покинул зону, вступил в единоборство, проиграл его и "поспособствовал" выходу соперника один на один с голкипером "Гента".

С такой игрой остановить "Динамо" будет тяжело. Несмотря на то, что команда Мирчи Луческу пока не является зрелой в плане построения и завершения атак.

Спортивный директор "Гента" справедливо заметил, что "Динамо" – это не команда мирового уровня. Но для победы над "Гентом" ею и не нужно быть. С такой игрой центральных защитников даже вице-чемпион Украины – соперник невероятно грозный.