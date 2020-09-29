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Ребров: Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один

Наши за границей
(4 голосов)

В дополнительной мотивации игроки Фради не нуждаются

Ребров: Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один
Новина українською

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Мольде".

"Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один – Зубков выходил в групповой этап с "Шахтером". Поэтому мне не нужно мотивировать команду – каждый из них понимает, какой шанс имеет.

Главное противостояние будет не с "Мольде", а с самими собой. Если футболисты справятся с давлением, то мы пройдем дальше. У нас есть сумасшедший потенциал. Верю, смогу найти правильные слова, чтобы мы показали футбол лучше, чем в Норвегии.

С "Динамо" я попадал в Лигу чемпионов напрямую. С "Ференцварошем" мы прошли уже три раунда, где играли с чемпионами своих стран. Сейчас можем пройти и четвертую стадию. Такой успех будет очень дорого стоить", – сказал Сергей Ребров.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00. Первый матч в Норвегии завершился вничью 3:3.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Saturn (Киев)
29.09.2020 в 17:05
Мотиватор, однако
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+3
0
ACB (Чернигов)
29.09.2020 в 17:05
Простите, минусы случайно поставил. Пальцы великоваты
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+3
0
С.Карпович. (Ланівці)
29.09.2020 в 16:51
Удачі Реброву.
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+6
0
ihor7 (Тернопіль)
29.09.2020 в 16:28
Якщо хтось і виведе Ференцварош в Лігу чемпіонів, то це тільки Сергій Ребров.
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+4
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
29.09.2020 в 16:21
Вдачі та наснаги!
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+5
-1


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