Ребров: Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Мольде".

"Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один – Зубков выходил в групповой этап с "Шахтером". Поэтому мне не нужно мотивировать команду – каждый из них понимает, какой шанс имеет.

Главное противостояние будет не с "Мольде", а с самими собой. Если футболисты справятся с давлением, то мы пройдем дальше. У нас есть сумасшедший потенциал. Верю, смогу найти правильные слова, чтобы мы показали футбол лучше, чем в Норвегии.

С "Динамо" я попадал в Лигу чемпионов напрямую. С "Ференцварошем" мы прошли уже три раунда, где играли с чемпионами своих стран. Сейчас можем пройти и четвертую стадию. Такой успех будет очень дорого стоить", – сказал Сергей Ребров.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00. Первый матч в Норвегии завершился вничью 3:3.